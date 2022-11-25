صدمة كبيرة.. طبيب البرازيل يعلن التشخيص المبدئى لإصابة نيمار أمام صربيا

أعلن طبيب منتخب البرازيل، التشخيص المبدئي لإصابة نيمار دا سيلفا نجم الفريق والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام صربيا التي جمعت المنتخبين في ختام الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.

وأثار البرازيلي نيمار المخاوف بعد تعرضه للإصابة في الكاحل ولم يتمكن من استكمال المباراة ضد صربيا وقام مدربه تيتي باستبداله في الدقيقة 80.

وأوضح رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، طبيعة إصابة نيمار بعد الفحص الأولي.

وأكد طبيب الفريق أن نيمار يعاني من التواء في الكاحل، وهناك تورم موضع الإصابة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي الذي سيحدد حجم الإصابة وموقفه من خوض مباريات الفريق المقبلة.