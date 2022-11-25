باسم سمرة: السوشيال ميديا فساد.. ولم أتسرع باتهام أحمد السقا بحذف مشاهدى

علق الفنان باسم سمرة، على أنباء خلافه مع مطرب المهرجانات عمر كمال، مؤكدًا أنها انتهت وأنه تلقى اتصالًا منه مؤخرًا بعد لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "عمر كمال صوت حلو في النهاية ونشجعه وهو بمثابة ابني الصغير".

وكشف رأيه في السوشيال ميديا، قائلًا: "لا تستحق ولا أعترف بالسوشيال ميديا لأنها فساد، وأرفض التمثيل أمام أي مشهور سوشيال ميديا، ولو وجدته إلى جانبي لن أمضي العقد، ولو كان الأمر مفاجئًا لي أخير المنتج بيني وبينه".

أزمته مع الفنان أحمد السقا

وعن اتهامه السابق للفنان أحمد السقا بالتدخل في حذف مشاهده في فيلم الجزيرة، ونفي أحمد السقا الأمر قال: "في النهاية العمل كله تحت إخراج المخرج وهو رب العمل ولكن لم أتسرع في الحكم عليه لأنني كنت بعمل مشاهد ماحدش يعملها غيري، وبسبب ذلك بقيت أفكر في تقديمها لأن فيها مخاطرة بنفسك، وكان فيه استهانة وبدأت أفكر إن الموضوع مايستهلش".

وأضاف: "بشكر أحمد السقا، ولا يوجد مشكلة بيني وبينه وأنا أحبه والمهم هو والمخرج يفهموا إن شغلي اتشال ولم يقولوا لي غير آخر لحظة وليس أنا لوحدي ناس كثير وبلغوني يوم العرض إن مشاهدي اتشالت".

وأشار إلى أنه توجد مواهب كثيرة لم يتم اكتشافها وزمان كان فيه كشاف كان يرى المطربين والممثلين ويتبنى موهبتهم، وهذا دور الدولة لأن الفن صناعة ويدر كثيرًا وبندفع ضرائب محترمة.

وعن مشاركته في عمل فني من أجل المال قال: "مستورة الحمد لله وعمري ما عملت كدا ولكن معايا ناس يساعدوني ولما بقعد هما بيقعدوا وأحيانا اشتغل علشانهم وقعدنا 3 سنين مكسرين الدنيا وجوائز ونجاح وبعدها 3 سنين مفيش شغل".