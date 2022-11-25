الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب بأحد شوارع الدلنجات فى البحيرة

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من جهودها من أجل سرعة كشف غموض العثور على جثة لشاب بجوار مدرسة الدلنجات الصناعية بعزبة الساحة التابعة لبندر الدلنجات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، و تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عمرو هندي مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد العثور على جثة شاب في إحدى الشوارع بجوار مدرسة الدلنجات الثانوية الصناعية، بعزبة الساحة التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وعلى الفور انتقلت مسئولين من الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات برئاسة المقدم محمود يونس رئيس مباحث المركز، لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشاب، يدعى " محمد م أبو" مقيم ببندر الدلنجات بدائرة المركز.

 

وأمر اللواء عمر الشامي بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لسرعة كشف غموض الواقعة.

أحمد خلف التحفظ على الجثة العثور على جثة شاب مدير أمن البحيرة مستشفى وادي النطرون مستشفى الدلنجات العام

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