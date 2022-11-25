الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير أثرى: مصر دولة تراثية ذات طبيعة خاصة

مصر
مصر
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قال خالد سعد الخبير الأثري، إن مصر دولة تراثية ذات طبيعة خاصة، حيث تمتلك مصر إرث كبير في الترويج للسياحة المصرية منذ قديم الزمان. 

 

الجهود المصرية لتطوير السياحة

وأكد سعد، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أنجزت الكثير من الجهود السياحية الفترة الماضية لتكثيف التواجد السياحي على الأراضي المصرية مثل: احتفالية طريق الكباش والمتحف الكبير، كما أنه تم تطوير المتاحف القديمة وإعادة أحيائها، إضافة إلى تدشين الكثير من الخدمات والمرافق بجوار المناطق السياحية مع تحسين جودة الخدمات بالفنادق. 

 

العرض المتحفي المتميز 

وأضاف في حديثه أن نوعية العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير يضاهي كبرى متاحف العالم، حيث يتم التعامل داخل المتحف بالطرق التكنولوجية الحديثة، ولهذا يتم نشر الكثير من المعلومات عن القطع الأثرية على الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

خالد سعد خبير أثري مصر دولة تراثية اكسترا نيوز حديث الاخبار

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