الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

عن خلافه مع رحاب الجمل.. باسم سمرة:«مش هتكلم عنها لأنها ست»

رحاب الجمل و باسم
رحاب الجمل و باسم سمرة
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تحدث الفنان باسم سمرة، عن خلافه مع الفنانة رحاب الجمل، بعدما اتهمته بتعاطي المخدرات في كواليس أحد أعماله الفنية التي جمعتهما، مؤكدًا أنه كان سيرفض التصالح معها لولا تدخل الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، قائلًا: “يحبه ويحترمه علشان كده كبرته”.

أرفض الحديث عنها

ورفض “سمرة” خلال لقائه في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" التعليق على خلافهما، قائلًا : "الموضوع تريند وأنا شفتها في برنامج بتتكلم عني وأنا أضايقت ومش هاتكلم عنها خصوصًا إنها ست".

وأشار إلى أنه يتمنى العمل مع المخرج داوود عبدالسيد، قائلًا: "أستاذي ونفسي اشتغل معاه، وهو من المخرجين العظماء لأنه لن يأتي مثله ومثل يوسف رزق الله، ومحمد خان، ويوسف شاهين، وأنا كان لي الحظ أن اشتغلت معاهم ولكن داوود عبدالسيد لم يحالفني الحظ".

باسم سمرة رحاب الجمل أشرف زكي تصالح معها الحديث

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