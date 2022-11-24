الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمود غيث: «سكن لكل المصريين» أنجح برامج الإسكان حول العالم

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
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قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" يعتبر من أكبر وأنجح برامج الإسكان المنخفض ومتوسط الدخل على مستوى العالم.

سكن لكل المصريين  

وأكد الدكتور محمود غيث، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر حرص على دمج الخبرة المصرية بالأجنبية لتنفيذ برنامج سكن لكل المصريين.

الإسكان المصري المتوسط

وأضاف أن الدولة المصرية اعتمدت خارطة طريق لتطوير قطاع الإسكان بعيدًا عن المسكنات، مُشيرًا إلى أنها تُنفذ المخطط بشكل تدريجي لتوفير الحياة الكريمة للمواطن.

محمود غيث المصرية للتخطيط العمراني سكن لكل المصريين اكسترا نيوز حديث الاخبار

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