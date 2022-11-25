سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة تركزت بأحياء شرق ووسط والمنتزه أول، صحبها انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء المدينة الساحلية بالتزامن مع نوة باقي المكنسة.



وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى سقوط أمطار بين متوسطة إلى خفيفة على أنحاء متفرقة بالمحافظة، مؤكدة على نشر جميع المعدات من سيارات شفط المياه والبدالات، منذ إعلان حالة الطوارئ استعدادًا للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وذكر بيان الصرف الصحي، أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدًا الخميس أمطارًا تبدأ خفيفة نهارًا وتكون متوسطة ورعدية مساءً قد تغزر في فترات الليل بنسبة حدوث 50% تقريبًا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها (40إلى 50 كم/ ساعة ) واضطراب في الملاحة البحرية يصل ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار.

وأصدر رئيس صرف الإسكندرية تعليماته بتوقف الإجازات، وبدل الراحات، وعليه فقد تم نشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.