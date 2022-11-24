الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى 20  دقيقة.. خدمة جديدة من «الداخلية» لاستخراج بطاقات الرقم القومى

الاحوال المدنية
الاحوال المدنية
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شهدت المواقع الشرطية الخدمية طفرة كبيرة، لا سيما الأحوال المدنية، حيث السرعة الفائقة في استخراج الأوراق الثبوتية، باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

حيث افتتح قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصري ومزود بكل السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجستية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومي وتسليمها بشكل لحظي في 20 دقيقة.

كما تم تجهيزه بخدمة الكول سنتر على رقمي 15340 للمواطنين - 15341 لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتقديم جميع خدمات القطاع بأماكن وجودهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفوري بالخدمة المطلوبة.

كما تم تزويده بالماكينة الذكية للقيد العائلي الفوري الرقمي بمركز القطاع النموذجي بديوان القطاع بالعباسية والمزودة بخاصية التحصيل النقدي والتي يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشري استخراج القيد العائلي المميكن "إذا كان سبق له استخراجه" من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومي البايومترية. 

 يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

خدمة جديدة الداخلية بطاقات الرقم القومي الاحوال المدنية اللواء محمود توفيق

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