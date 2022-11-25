دينا الوديدى تكشف تفاصيل غنائها مع الكينج فى منزله

قالت الفنانة دينا الوديدي، إنها كانت تعمل في مكتب للترجمة وكانت تخصص تركي، ولكنها تركت مجال الترجمة غير مأسوفًا عليه ودخلت عالم الفن.

واجهت تحديات كثيرة في الغناء

وأضافت “الوديدي”، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "بحب كل حد يكون له بصمته وهويته التي تميزه عن غيره، وبدأت الغناء من 12سنة تجربة جميلة وبحب اللي بعمله ولكن فيها تحديات وأوقات كتير أقول هاكمل وأوقات تانية لا ولكن في الآخر لما حد بيحب حاجة بيديها أوي ولست أسفة على موضوع الترجمة لأنني كنت حاسة إني مش في مكان".

وعن حلم التمثيل قالت: "حلم التمثيل راح من 10 سنين وبدأ يرجع تاني وكنت محظوظة إني اشتغلت مع خيري بشارة، وأول ما شافني قالي ليكي عندي دور بطولة، ولكن أنا انشغلت بالغناء ومعرفتش أركز في الاتنين وبدأت دلوقتي ورشة تمثيل".

وأشارت إلى أنها شاركت الكينج محمد منير، في الغناء في حفل بمنزله، وكان وقت الحظر فأقام الحفل ودعا له عددًا من الموسيقيين وكان رائعًا جدًا.

وكشفت عن أنها تستعد لطرح ميني ألبوم يحمل اسم "المجد"، مكون من 6 أغاني والمقرر طرحه في نهاية العام وشارك فيه شعراء مصريين وتلحينها.