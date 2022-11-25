الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

دينا الوديدى تكشف تفاصيل غنائها مع الكينج فى منزله

الكينج ودينا الوديدي
الكينج ودينا الوديدي
ads

قالت الفنانة دينا الوديدي، إنها كانت تعمل في مكتب للترجمة وكانت تخصص تركي، ولكنها تركت مجال الترجمة غير مأسوفًا عليه ودخلت عالم الفن.

 

واجهت تحديات كثيرة في الغناء

وأضافت “الوديدي”، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "بحب كل حد يكون له بصمته وهويته التي تميزه عن غيره، وبدأت الغناء من 12سنة تجربة جميلة وبحب اللي بعمله ولكن فيها تحديات وأوقات كتير أقول هاكمل وأوقات تانية لا ولكن في الآخر لما حد بيحب حاجة بيديها أوي ولست أسفة على موضوع الترجمة لأنني كنت حاسة إني مش في مكان". 

 

وعن حلم التمثيل قالت: "حلم التمثيل راح من 10 سنين وبدأ يرجع تاني وكنت محظوظة إني اشتغلت مع خيري بشارة، وأول ما شافني قالي ليكي عندي دور بطولة، ولكن أنا انشغلت بالغناء ومعرفتش أركز في الاتنين وبدأت دلوقتي ورشة تمثيل".

 

وأشارت إلى أنها شاركت الكينج محمد منير، في الغناء في حفل بمنزله، وكان وقت الحظر فأقام الحفل ودعا له عددًا من الموسيقيين وكان رائعًا جدًا.

 

وكشفت عن أنها تستعد لطرح ميني ألبوم يحمل اسم "المجد"، مكون من 6 أغاني والمقرر طرحه في نهاية العام وشارك  فيه شعراء مصريين وتلحينها. 

دينا الوديدى الغناء الكينج محمد منير الحظر الترجمة ميني ألبوم

مواد متعلقة

دينا الوديدى تكشف سر تركها مجال الترجمة ودخولها عالم الغناء

عزيز الشافعى: أتمنى التعاون مع الكينج محمد منير وإليسا

بعد تغيير موعده.. تفاصيل حفل الكينج محمد منير بالإسكندرية

محمد منير.. «حدوتة مصرية» مع جمهور الكينج على مسرح النافورة بالموسيقى العربية (صور)

محمد منير يعتذر لجمهوره لغنائه جالسًا بالأوبرا: تعبان وعندى برد وجاى عشانكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

تعرف على أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض الجمعة 25-11-2022

أمريكا: الجمهوريون يتقدمون فى السباق لنيل مقاعد مجلس النواب المتبقية

موعد مباراة السعودية وبولندا فى كأس العالم والقنوات الناقلة

خبير أثرى: مصر دولة تراثية ذات طبيعة خاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)