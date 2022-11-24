الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول عصابة سرقة المنازل فى 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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طلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول 3 عاطلين كونوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنازل بمدينة 6 أكتوبر؛ للوقوف على نشاطهم الإجرامي.

كان قد تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، عددا من البلاغات من المواطنين بتعرض شققهم بدائرة القسم للسرقة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي تلك الجرائم، وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الوقائع ثلاثة أشخاص مقيمين بشبرا الخيمة بالقليوبية، كونوا فيما بينهم عصابة لسرقة الشقق بأسلوب "كسر الباب"، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإرشادهم أمكن ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "حسن النية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

النيابة تحريات 3 عاطلين عصابة سرقة المنازل مدينة 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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