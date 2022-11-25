نيابة قطور تأمر بضبط الشاب العاق لوالدته بالغربية

أصدرت نيابة مركز قطور بالغربية، أمرًا بضبط وإحضار الابن العاق الذي أعتدى على والدته بالضرب المبرح وطردها من منزلها، وذلك للتحقيق معه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

كان قد تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم قطور، بورود بلاغات من الأهالي تفيد قيام شاب يدعى "ع. ف "، يبلغ من العمر ٢٥ سنة، بالاعتداء على والدته بالضرب.

وتعود أحداث الواقعة، عندما ألقت مباحث قطور القبض على الشاب "ع. ف"، المتهم بالاعتداء على والدته المسنة، وطردها من منزلها، ونفت الأم ما حدث، إلا أنه عاد لنفس ما كان عليه فتوجهت وحررت محضرًا جديدًا.

وعقب إجراء التحريات تبين أنه توجد خلافات سابقة بين الابن والأم بسبب طمعه فى بيع المنزل وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وإيداعه في ديوان عام قسم شرطة قطور، وتحرر محضر رقم ١٠٩٨٣ لسنة ٢٠٢٢، وتم إخطار النيابة التي أمرت بالقرار السالف ذكره.

وعلى صعيد منفصل، خيم الحزن أرجاء مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، بعد وفاة شاب أربعيني أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه، حين شعر بإعياء وسقط على أرض الملعب، بعد بدء ممارسة اللعب بوقت قليل، وذلك نتيجة هبوط في الدورة الدموية فارق على إثره الحياة، ولم تفلح محاولات إسعافه بمستشفى زفتى العام.

توفي الشاب محمد الأشقر، الشهير بحمادة الأشقر أبونور، صاحب مصنع لإنتاج البلاستيك، وكان يتمتع بأخلاق حسنة، أثناء لعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه على أحد ملاعب قرية سندبسط، القريبة من منزله بمدينة زفتى، حيث يسكن بأول شارع سكة سندبسط دائرة قسم شرطة زفتى، حيث سقط على الأرض أثناء اللعب، وحاول أصدقاؤه انعاشه ولكن دون جدوى.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد ورود إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول محمد الأشقر، 45 سنة، مصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ومتوقف التنفس والقلب، وتم إخطار النيابة العامة، للنظر في تسليم الجثة لذويه.