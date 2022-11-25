مهام الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية 2022

بدأت اليوم انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات والمعاهد المصرية، وتستمر حتى الخميس 8 ديسمبر.

وتستعرض «الدستور» مهام الجهات المعنية بالاتحادات الطلابية بالجامعات، وفق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدل، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.

1- الاتحادات الطلابية

هي التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالكليات والمعاهد والجامعات، ويمارسون من خلالها جميع الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، وهي التي ترعى مصالحهم، وتقوم على تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطلابي وتمثيلهم أمام الجهات المعنية.

2- الأنشطة الطلابية

كل الأنشطة التي يمارسها الطلاب وتشمل الأنشطة الرياضية، والثقافية والإعلامية، والفنية، والاجتماعية والرحلات، والأنشطة العلمية والتكنولوجية، والجوالة والخدمة العامة، وأنشطة الأسر.

3- السلطة المختصة

رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد أو من ينوب عنهم على مستوى أنشطة الجامعة أو الكلية أو المعهد بحسب الأحوال.

4- مستشار اللجنة

أحد أعضاء هيئة التدريس ممن له خبرة في مجال الأنشطة الطلابية، يتم اختيار من قبل السلطة المختصة من بين 3 أسماء ترشحهم اللجنة أو مجلس الاتحاد.

5- الهيئة الإدارية المعاونة

تشكل من بين موظفي رعاية الشباب بناء على ترشيح من مجلس الإتحاد وموافقة السلطة المختصة، وذلك لشغل وظائف أمين صندوق سكرتارية، مراجع حسابات، أمين مخزن، مندوب صرف، كاتب شطب، عامل خدمات معاونة.

الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات

تقديم الاستمارات فى يوم 24 نوفمبر الجاري

إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر

تلقي طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر

فحص الطعون يوم 29 نوفمبر على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر

تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبرالمقبل.