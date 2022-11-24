رونالدو يتحدث عن رقمه التاريخى وفسخ عقده مع اليونايتد

علّق كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، على إنجازه القياسي في كأس العالم والذي حققه في مباراة منتخب بلاده ضد غانا والتي انتهت بانتصار البرتغال بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 65 من ركلة جزاء ليصبح أول لاعب في التاريخ يتمكن من تسجيل أهداف خلال 5 نسخ متتالية ببطولة كأس العالم.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أصبحت اللاعب الأول في العالم الذي أسجل في 5 نسخ للمونديال وهو أمر يدعو للفخر".

وعن فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قال: "ما يهمني أنني ألعب الآن في كأس العالم وأسجل الأهداف مع البرتغال، أي شيء آخر لا يهم".

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تعادل أوروجواي مع كوريا الجنوبية بدون أهداف ويتذيل منتخب غانا المجموعة بدون نقاط.