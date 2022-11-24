تخزين الذهب فى الصين.. مخطط صينى للتخلص من الدولار الأمريكى

كشفت صحيفة “آسيا تايمز” الآسيوية، اليوم الخميس، المخطط الصيني للحد من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة الصينية المحلية، وذلك للتخلص من ارتفاعه وتأثيره على الاقتصاد الصيني.

حيث لجأت الصين الى تخزين الذهب، لافتة إلى أن الذهب يواجه العملة الامريكية والتي تعد وهم متزايد.

وأشادت الصحيفة في تقرير لها إلى أن تخزين الذهب في الصين علامة تحذير للعملة الأمريكية، كما أنه من المحتمل أن ترى الصين فرصة ذهبية في الابتعاد.

وأضافت أن أحد الأسرار الخفية في مجال البنوك المركزية العالمية هو مدى قيام المسؤولين الصينيين بمبادلة الدولار مقابل الذهب.

وتابع فريق المحافظ “يي جانج” في بنك الشعب الصيني لا يعترف بهذا القدر، ومع ذلك، لا يتعين على بنك الشعب الصيني (PBOC) أن يفعل ذلك، بالنظر إلى المسار السياسي الواضح الذي اتبعه الزعيم الصيني شي جين بينغ في السنوات الأخيرة، حيث أن تدويل اليوان باعتباره المنافس الأكبر للدولار.

لم يتغير موقف شي كثيرًا حيث بدأت الحكومات الأخرى تدرك أن الثقة تتضاءل في العملة الاحتياطية العالمية وهناك حاجة ماسة إلى بديل للدولار.

على وجه الخصوص مع ارتفاع الدين القومي الأمريكي إلى ما بعد 30 تريليون دولار، وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكبر اقتصاد إلى الركود، وتهدد عصابة من الجمهوريين المشاغبين بممارسة السياسة مع حد ديون واشنطن مرة أخرى.

ليس من المستغرب أن البنوك المركزية التي كانت تمتلك الدولارات ذات يوم تشتري الذهب بأسرع ما يمكن على الإطلاق، في الربع من يوليو إلى سبتمبر، ضاعفت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق - مضيفة ما يقرب من 400 طن صافية إلى المخزونات الضخمة بالفعل.

موجة شراء الذهب

لقد تجاوزت موجة شراء الذهب منذ عام حتى تاريخه أي فترة 12 شهرًا منذ عام 1967، موجه حادة في البلاد.

وأضافت الصحيفة أنه يمكن للمراهنين الذين يقومون بالحسابات أن يؤكدوا أنه يمكن تتبع حوالي 90 طنًا من المشتريات إلى تركيا (31.2 طنًا) وأوزبكستان (26.1 طنًا) والهند (17.5 طنًا) والدول النامية الأخرى. ومن المفترض على نطاق واسع أن 300 طن أخرى تحمل بصمات أصابع صينية.

وستحصل طموحات شي لزيادة استخدام اليوان في التجارة والتمويل على دعم كبير إذا جعلته بكين قابلة للتحويل بالكامل، نفس الشيء لمنح بنك الشعب الصيني (PBOC) الاستقلال عن تدخل الحزب الشيوعي.

في غضون ذلك، يقوم المسؤولون الأمريكيون بعمل شي نيابة عنه حيث تعتبر واشنطن "الامتياز الباهظ" للدولار أمرًا مفروغًا منه.