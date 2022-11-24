وزارة التموين: لدينا فائض 400 ألف طن من الأرز

كشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن آخر جهود الدولة لضبط واستقرار الأسواق ومواجهة جشع التجار وسط الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الشعب المصري بالكامل يستهلك 3.2 مليون طن أرز مما يعني وجود فائض 400 ألف طن أرز.

وأكد على عدم وجود أزمة في الأرز حيث يوجد مليون ونصف مليون فدان مزروعة أرز، وتنتج على الأقل 5 ملايين طن أرز شعير يخرج منها 3.6 مليون طن أرز أبيض.

وأشار إلى أن هناك تجارا أردوا افتعال أزمة بإخفاء الأرز، بينما الأرز في التموين يباع بـ10.5 والأرز في المجمعات الاستهلاكية بـ13 و14 جنيهاً.

يتم ضخ 50 طن أرز يومياً للأسواق في المجمعات الاستهلاكية



وأوضح أن أخطر ثلاث سلع في مصر هي القمح والذرة الصفراء والزيت، قائلًا: "القمح لأن استهلاكنا كبير فيه والذرة الصفراء استهلاكنا فيها كبيرة والزيوت لأننا نستورد 97% من الزيوت وننتج 3% ومن ثم الظروف خارجية هي سبب الأزمة ورغم ذلك عندنا زيت يكفي 6 شهور والمخزون أمن".

ولفت إلى أنه يتم ضخ 50 طن أرز يومياً للأسواق في المجمعات الاستهلاكية.