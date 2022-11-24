الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزارة التموين: لدينا فائض 400 ألف طن من الأرز

الارز
الارز
ads

كشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن آخر جهود الدولة لضبط واستقرار الأسواق ومواجهة جشع التجار وسط الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الشعب المصري بالكامل يستهلك 3.2 مليون طن أرز مما يعني وجود فائض 400 ألف طن أرز.

وأكد على عدم وجود أزمة في الأرز حيث يوجد مليون ونصف مليون فدان مزروعة أرز، وتنتج على الأقل 5 ملايين طن أرز شعير يخرج منها 3.6 مليون طن أرز أبيض.

وأشار إلى أن هناك تجارا أردوا افتعال أزمة بإخفاء الأرز، بينما الأرز في التموين يباع بـ10.5 والأرز في المجمعات الاستهلاكية بـ13 و14 جنيهاً.

يتم ضخ 50 طن أرز يومياً للأسواق في المجمعات الاستهلاكية


وأوضح أن أخطر ثلاث سلع في مصر هي القمح والذرة الصفراء والزيت، قائلًا: "القمح لأن استهلاكنا كبير فيه والذرة الصفراء استهلاكنا فيها كبيرة والزيوت لأننا نستورد 97% من الزيوت وننتج 3% ومن ثم الظروف خارجية هي سبب الأزمة ورغم ذلك عندنا زيت يكفي 6 شهور والمخزون أمن".

ولفت إلى أنه يتم ضخ 50 طن أرز يومياً للأسواق في المجمعات الاستهلاكية.

مواد متعلقة

تامر عاشور: مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين

تامر عاشور يشعل مسرح «أنغام» بأغنية «تيجى نتراهن»

«ملحن شاطر ومطرب ناجح» مقدمة نارية من أنغام لتامر عاشور

وليد الشهاوى: تطوير قرية الصيادين وفر 220 وحدة سكنية لسكانها

«صندوق الإسكان»: 470 ألف مستفيد تسلموا الوحدات وانتقلوا للمدن الجديدة

طارق الخولى: الإفراج عن 1000 شخص منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسى

الفريق أسامة ربيع: إعادة استخدام رواسب بحيرة البردويل لزيادة المساحة المزروعة بسيناء

الفريق أسامة ربيع: القناة الجديدة ضاعفت الإيرادات السنوية لـ7 مليارات دولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات التشييد: 22 شركة مقاولات مصرية تعمل فى إفريقيا

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل تجارى بمنشأة القناطر

ميمى جمال عن حضورها «القاهرة السينمائى»: خطوة مهمة وأسعدتنى كثيرًا

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل متهمين بنشر الشائعات والتحريض ضد الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)