الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز على غانا فى كأس العالم 2022

البرتغال
البرتغال
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن ترتيب مجموعة البرتغال فى كأس العالم بعد الفوز على غانا فى الجولة الأولى لدور المجموعات بمونديال قطر 2022.

 

نجح المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو، في تحقيق الفوز على منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري على ملعب "974"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

 

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء سددها بشكل قوي سكنت الشباك في يسار المرمى.

 

وتعادل منتخب غانا في الدقيقة 73 عن طريق أندريه آيو، بعد تمريرة من محمد قدوس إلى آيو الذي استغلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

 

وأحرز جواو فيليكس الهدف الثاني لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 78 بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز لفيليكس  الذي سدد كرة رائعة من فوق حارس منتخب غانا لتسكن الشباك.

 

وسجل رفائيل لياو الهدف الثالث لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 80، بعد تمريرة من برونو فيرنانديز إلى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى لياو الذي سدد كرة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

 

ونجح بوكاري في تقليص النتيجة عندما تمكن من تسجيل هدف غانا الثاني في الدقيقة 90. 

 

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بمونديال العالم 2022، بجانب منتخبات غانا وكوريا الجنوبية وأوروجواي.

 

ووقع منتخب الأوروجواي في فخ التعادل السلبي أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الخميس على استاد "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس العالم 2022.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى

  1. البرتغال: 3 نقاط
  2. كوريا الجنوبية: نقطة واحدة
  3. أوروجواي: نقطة واحدة
  4. غانا: 0 نقاط

ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد مفاجآت مباريات الجولة الأولى

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جدول ترتيب مجموعة البرتغال في كأس العالم 2022 بعد الفوز على غانا

الترتيبالمنتخبالمبارياتلهعليهالفارقالنقاط
1البرتغال13213
2كوريا الجنوبية10001
3أوروجواي10001
4غانا123-10
البرتغال المجموعة الثامنة ترتيب المجموعة الثامنة ترتيب مجموعة البرتغال كريستيانو رونالدو غانا

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