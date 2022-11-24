الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تامر عاشور: مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين

المطرب تامر عاشور
المطرب تامر عاشور
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قال المطرب تامر عاشور: "من زمان نفسي أشتغل أي حاجة تغنيها أنغام، ولم يصادفني الحظ غير في آخر 3 سنين، بس حقيقي حسيت إن كان نفسي أحقق الحاجة دي وربنا حققها ليا".

وأضاف عاشور خلال لقائه مع المطربة أنغام في برنامج "أنغام" المذاع على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الخميس،: "أغنية ياريتك فهمني، وأي أغنية مبعملهاش لشخص بعينه، حتى كنت بعمل أغاني مع نفسي كده وأشيلها، لما بدأت الغنى، بعد ما كنت بوزع ألحان بس، بس مبتفصلش الأغنية على الصوت".

وتابع: "بعتبر لو حد قالي أعمل الأغنية دي لأنغام، بعتبر إني بنفصل حاجة لأنغام وكده معملتلهاش حاجة جديدة، بعمل الأغنية الأول وبعدها بشوف هي لايقة على إيه، مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين"، لتعلق أنغام" موهبتك مش عادية".

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