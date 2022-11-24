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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم قطر 2022.. تعادل سلبى بين البرازيل وصربيا فى الشوط الأول

البرازيل وصربيا
البرازيل وصربيا
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انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وصربيا في ختام الجولة الأولى من المجموعة السابعة بمونديال قطر 2022 بالتعادل السلبي.

وجاء الشوط متوسط المستوى حيث لم يشهد أي هجمات خطيرة على كلا المرميين.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت سريعة وقوية من جانب لاعبي منتخب البرازيل وسط حذر من الفريق الصربي.

في الدقيقة الرابعة، رافينيا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وشتتها دفاع صربيا من على القائم الأول.

في الدقيقة 12 فينيسيوس جونيور حاول التوغل بالكرة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ونجح اللاعب ساسا لوكيتش في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

في الدقيقة 27 نيمار أرسل تمريرة بينية رائعة للاعب فينيسيوس جونيور خلف المدافعين ولكن نجح الحارس فانجا ميلينكوفيتش سافيتش في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

في الدقيقة 37 رافينيا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ببراعة.

في الدقيقة 41 فينيسيوس جونيور توغل بالكرة لداخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول تسديد الكرة ولكن نجح المدافع نيكولا ميلينكوفيتش في إبعاد الكرة من أمامه.

منتخب البرازيل منتخب صربيا مباراة البرازيل وصربيا مونديال قطر 2022

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