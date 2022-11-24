الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خبير تحكيمى يوضح مدى صحة ركلة جزاء رونالدو فى مباراة البرتغال وغانا

رونالدو يسقط للحصول
رونالدو يسقط للحصول على ركلة جزاء
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كشف جمال الغندور، الخبير التحكيمي، مدى صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة منتخب بلاده أمام غانا التي أقيمت اليوم ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال جمال الغندور في فقرة تحليل الأداء التحكيمي عبر قناة بي إن سبورتس بشأن ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب البرتغال: "رونالدو ومدافع غانا وضعا قدميهما على الكرة لكن رونالدو بذكاء شديد آخر قدمه واصطدم بقدم المنافس".

وأضاف: "تقديري لا توجد ركلة جزاء لصالح البرتغال، وهذه حالة صعبة ولكن اختلاف الرأي هنا في أن حكم الفار لا يتدخل عندما لا تكون الصورة واضحة".

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم.

جمال الغندور مباراة البرتغال وغانا مونديال قطر 2022 كريستيانو رونالدو

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