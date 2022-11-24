خبير تحكيمى يوضح مدى صحة ركلة جزاء رونالدو فى مباراة البرتغال وغانا

كشف جمال الغندور، الخبير التحكيمي، مدى صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة منتخب بلاده أمام غانا التي أقيمت اليوم ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال جمال الغندور في فقرة تحليل الأداء التحكيمي عبر قناة بي إن سبورتس بشأن ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب البرتغال: "رونالدو ومدافع غانا وضعا قدميهما على الكرة لكن رونالدو بذكاء شديد آخر قدمه واصطدم بقدم المنافس".

وأضاف: "تقديري لا توجد ركلة جزاء لصالح البرتغال، وهذه حالة صعبة ولكن اختلاف الرأي هنا في أن حكم الفار لا يتدخل عندما لا تكون الصورة واضحة".

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم.