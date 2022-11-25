الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 25-11-2022

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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يهتم محبوا كرة القدم بمتابعة مباريات  مونديال كأس العالم الذي يقام بدولة قطر لهذا العام والذي بدأ منذ في 20 نوفمبر الجاري ، وتنتهي في 18 ديسمبر، وهى أول نسخة من كأس العالم تقام في دولة عربية، وهي البطولة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم.

«شفرة» تردد قناة bein sports المفتوحة والمباريات المتوفرة في كأس العالم قطر

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم  والقنوات الناقلة الجمعة 25-11-2022:

 

مونديال قطر 2022

تبدأ مواجهات الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022، في دول الـ 32 من في قطر في يوم الجمعة 25-11-2022.

 

وتأتي مواعيد مباريات اليوم  والقنوات الناقلة الجمعة 25-11-2022 كالتالي: 

  • إنجلترا- أمريكا : اليوم  25-11-2022 الساعة :  21:00
  • هولندا-  الإكوادور:  ملعب خليفة الدولي .. اليوم 25-11-2022 الساعة  18:00
  • قطر- السنغال- الثمامة25 : اليوم 25-11-2022  الساعة  15:00
  • ويلز-  إيران- أحمد بن علي المونديالي :  اليوم   25-11-2022  الساعة  12:00.

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تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد من المواجهات القوية المقرر إقامتها على مدار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة في المجموعتين السابعة والثامنة.

 

القنوات الناقلة للمونديال  

تنقل مجموعة قنوات  beIN Sports  المملوكة لقطر مباريات كأس العالم ، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

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تردد قناة «الكاس 3» المفتوحة لمتابعة مباريات كأس العالم 2022

  • IRIB TV 3 HD Iran .
  • Ictimai TV HD Azerbaijan.
  • RTSH Albania.
  • ERT Greece.
  • SNRT TNT maroc .
  • TPA Angola-
  • Match TV Russia .
  • DAS Erste Germany.
مباريات مونديال قطر إنجلترا- أمريكا كأس العالم القنوات الناقلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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