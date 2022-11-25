جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 25-11-2022

يهتم محبوا كرة القدم بمتابعة مباريات مونديال كأس العالم الذي يقام بدولة قطر لهذا العام والذي بدأ منذ في 20 نوفمبر الجاري ، وتنتهي في 18 ديسمبر، وهى أول نسخة من كأس العالم تقام في دولة عربية، وهي البطولة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 25-11-2022:

مونديال قطر 2022

تبدأ مواجهات الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022، في دول الـ 32 من في قطر في يوم الجمعة 25-11-2022.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 25-11-2022 كالتالي:

إنجلترا- أمريكا : اليوم 25-11-2022 الساعة : 21:00

هولندا- الإكوادور: ملعب خليفة الدولي .. اليوم 25-11-2022 الساعة 18:00

قطر- السنغال- الثمامة25 : اليوم 25-11-2022 الساعة 15:00

ويلز- إيران- أحمد بن علي المونديالي : اليوم 25-11-2022 الساعة 12:00.

تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد من المواجهات القوية المقرر إقامتها على مدار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة في المجموعتين السابعة والثامنة.

القنوات الناقلة للمونديال

تنقل مجموعة قنوات beIN Sports المملوكة لقطر مباريات كأس العالم ، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي: