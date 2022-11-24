لا يفوتك هذا المساء| أسعار الذهب في ختام التعاملات.. و«رونالدو» رجل مباراة البرتغال

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

رسميًا.. كريستيانو رونالدو رجل مباراة البرتغال وغانا

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة رجل مباراة البرتغال وغانا التي جمعت المنتخبين اليوم في أولى مواجهات الفريقين بمونديال قطر 2022.

وكان رونالدو قد قاد البرتغال للفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "973"، لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.https://www.dostor.org/4239984

انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 1395 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ختام التعاملات المسائية انخفاض في أسعارها نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط. https://www.dostor.org/4239967

توجيه رئاسي بتطويرها.. أبرز المعلومات عن «بحيرة البردويل» أنقى بحيرات الجمهورية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء أعمال تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة «سيناء البردويل»، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة، على أن يرتفع إنتاجها من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن سنويًا على المدى القصير وصولاً إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط.

يأتي ذلك استكمالاً لخطة الدولة التنموية لمضاعفة إنتاجية المشروعات المصرية، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في رفع المؤشر الاقتصادي للدولة وتحسين الاقتصاد المحلي.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن بحيرة البردويل بسيناء، لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط. https://www.dostor.org/4239866

منخفض جوي بتيارات هوائية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

تُشير الخرائط الجوية الأخيرة التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الأقمار الصناعية، إلى تأثّر البلاد بامتداد مُنخفض جوي يترافق بتيارات هوائية لطيفة الحرارة ويتمركز على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتوقعت "الهيئة" حالة الطقس خلال أسبوع، حيثُ يشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، ممَّا يزيد من نسبة البرودة أحيانًا، ويكون الطقس خريفيا لطيفا ليلاً في المناطق الشمالية مع تزايد كميات السُحب وهطول زخات من الأمطار على أجزاء من الساحل الشمالي والوجه البحري. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط. https://www.dostor.org/4239846

تفاصيل ومستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام

أثارت الفنانة أنغام ضجة كبيرة، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن تعرضها لوعكة صحية شديدة إثر إجرائها عملية جراحية، مما أثار قلق جمهورها عليها، والذي سارع بالبحث عن مستجدات حالتها الصحية للاطمئنان عليها، وأدى ذلك لتصدرها تريند محرك البحث العالمي.

أدت العملية الجراحية التي أجريت للفنانة أنغام بأحد المستشفيات بمنطقة الزمالك، لمضاعفات اضطرتها للاحتجاز بالمستشفى لتلقي لعلاج اللازم، واضطرت لإلغاء حفلاتها المقبلة لحين تماثلها الشفاء، وأكد مصدر مقرب للفنانة أنغام استقرار حالتها الصحية حتى الآن، مشيرًا إلى أنها تتمنى الدعاء لها من قبل محبيها ومتابعيها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.https://www.dostor.org/4239835

بزيادة جديدة 300 جنيه.. مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

يتزايد البحث في الوقت الحالي عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين بالدولة بمختلف الجهات خاصة مع انتظار الزيادة الجديدة التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق.

ولأصحاب المعاشات الباحثين عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2022 يتم صرفها بداية 1 ديسمبر بالزيادة الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتمثلة في 300 جنيه لمواجهة غلاء المعيشة في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية التي تشهدها البلاد، لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط https://www.dostor.org/4239876