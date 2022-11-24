الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وليد الشهاوى: تطوير قرية الصيادين وفر 220 وحدة سكنية لسكانها

جريدة الدستور
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كشف المهندس وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، عن آخر جهود الدولة في تطوير مدينة رأس البر ضمن خطة الدولة لتطوير مدن وعواصم المحافظات.

وأضاف رئيس مدينة رأس البر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن مشروع تطوير قرية الصيادين، والتي أُطلقت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من تطوير القرية تُصبح محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية.

وأوضح أن قرية الصيادين فيها 12 عمارة سكنية بمجموع 220 وحدة بتكلفة 80 مليون جنيه وتم الانتهاء من المشروع في عام 2021.

ولفت رئيس مدينة رأس البر إلى أن هذه المنطقة تم تطويرها بالكامل بحيث تكون مؤهلة وآدمية للمواطنين المقيمين فيها.

وأشار وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إلى أن المنطقة بها سوقان، الأولي في شارع 33، والثانية في شارع 51 وتم إعدادهما وتسكينهما للباعة الجائلين، مفيدا بأن السوق الأولي بها 192 باكية، وسوق فيها 26 باكية، وتم تسكين الباعة الجائلين في المنطقة بالسوق بحيث تكونان مشهدا حضاريا بالمدينة.

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