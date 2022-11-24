الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. كريستيانو رونالدو رجل مباراة البرتغال وغانا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة رجل مباراة البرتغال وغانا التي جمعت المنتخبين اليوم في أولى مواجهات الفريقين بمونديال قطر 2022.

وكان رونالدو قد قاد البرتغال للفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "973".

وألغى حكم المباراة الهدف الأول الذي سجله منتخب البرتغال في الدقيقة 31 عن طريق كريستيانو رونالدو، لوجود مخالفة على النجم البرتغالي.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 65 أمام منتخب غانا، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح البرتغال.

وأدرك أندريه أيو التعادل في الدقيقة 73 ليهز شباك البرتغال، ويضيف جواو فيليكس الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 78 من عمر أحداث الشوط الثاني.

وعزز رافائيل لياو لاعب البرتغال النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80، قبل أن ينجح أوسمان بخاري لاعب غانا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89.

يذكر أن رونالدو صار أول لاعب يسجل في 5 نسخ ببطولة كأس العالم.

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال منتخب غانا مباراة البرتغال وغانا مونديال قطر

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