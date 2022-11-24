«التنسيقية» تكرم النائب عمرو درويش لموقفه الوطنى فى مؤتمر المناخ

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حفل تكريم للنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على خلفية تعبيره التلقائي عن وطنيته ورفضه التعدي بأي ألفاظ أو تعبيرات مسيئة للجنسية المصرية أو تحريف للحقائق، في مؤتمر المناخ "cop 27"، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 19 من شهر نوفمبر الجاري.

وسلم إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء التنسيقية، درع التنسيقية للنائب عمرو درويش، والتي تعد أول درع من التنسيقية لأحد أعضائها.

وحضر الحفل التكريمي للنائب عمرو درويش، كل من: إبراهيم الشهابي، بلال حبش ومحمد موسى وحازم عمر، أعضاء مجلس أمناء التنسيقية، وسها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، وعمرو يونس، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية وعضو مجلس النواب، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية،وشيماء عبد الإله، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمود القط، عضو مجلس الشيوخ، ومارسيل سمير وأحمد مقلد وأميرة صابر وعلاء عصام، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، كما حضر محمد السباعي ومحمد عزمي ومحمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

كما حضر من الأعضاء، مؤمن سيد وأحمد مبارك وكريم عبد العاطي ورحاب عبد الله ومحمد الصوفي ومحمد نبيل وعبير العريان وأسامة الرفاعي وإيمان طلعت ومحمد سالم ومصطفى الشهابي ومحمد أباظة وفيولا فهمي وإسلام حمدي وطاهر أبو زيد ومحمد حامد ونيفين إسكندر.