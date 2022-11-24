الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأول مرة.. «علوم الإسكندرية» تمنح درجة دكتوراه العلوم فى الرياضيات DSC

«علوم الإسكندرية»
«علوم الإسكندرية» تمنح درجة دكتور العلوم فى الرياضيات DSC
ads

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، الدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور حمدى محمود محمد يوسف أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، حيث هنأهما بالحصول على درجة "دكتور العلوم فى الرياضيات DSC" من كلية العلوم جامعة الإسكندرية، والتى تعد أعلى الدرجات العلمية وتمنح عن مجمل الأعمال العلمية للمتقدم خلال مسيرته العلمية.

IMG-20221124-WA0041

وأشارت الدكتورة أمانى إسماعيل عميد كلية العلوم، إلى أن المتقدم للحصول على هذه الدرجة يجب أن يقدم أبحاثا مبتكرة وله مدرسة مميزة فى مجال تخصصه، وله اتجاهات علمية حديثة فى مجال التخصص، لافتة إلى أن تحكيم المتقدم يتم من خلال 3 محكمين حاصلين على الزمالة من الجمعية الملكية البريطانية ومن جامعات اوروبية مرموقة.

IMG-20221124-WA0042

وأشارت أن الكلية قد منحت من قبل درجة دكتوراه فى العلوم فى مجال الكيمياء ولكنها المرة الأولى التى تم منح هذه الدرجة فى مجال الرياضيات.   

IMG-20221124-WA0040
IMG-20221124-WA0040
جامعة الإسكندرية دكتور العلوم فى الرياضيات DSC أعلى الدرجات العلمية مجال الرياضيات كلية العلوم مجمل الأعمال العلمية أبحاث مبتكرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

السيول تضرب جدة.. والإنذار الآلى يُعلن حالة التحذير

«التنسيقية» تكرم النائب عمرو درويش لموقفه الوطنى فى مؤتمر المناخ

الموعد الجديد لقرعة دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

بلينكن: ندعو السلطات الإيرانية لوقف قمع المحتجين والعنف ضد النساء والفتيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)