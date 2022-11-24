لأول مرة.. «علوم الإسكندرية» تمنح درجة دكتوراه العلوم فى الرياضيات DSC

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، الدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور حمدى محمود محمد يوسف أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، حيث هنأهما بالحصول على درجة "دكتور العلوم فى الرياضيات DSC" من كلية العلوم جامعة الإسكندرية، والتى تعد أعلى الدرجات العلمية وتمنح عن مجمل الأعمال العلمية للمتقدم خلال مسيرته العلمية.

وأشارت الدكتورة أمانى إسماعيل عميد كلية العلوم، إلى أن المتقدم للحصول على هذه الدرجة يجب أن يقدم أبحاثا مبتكرة وله مدرسة مميزة فى مجال تخصصه، وله اتجاهات علمية حديثة فى مجال التخصص، لافتة إلى أن تحكيم المتقدم يتم من خلال 3 محكمين حاصلين على الزمالة من الجمعية الملكية البريطانية ومن جامعات اوروبية مرموقة.

وأشارت أن الكلية قد منحت من قبل درجة دكتوراه فى العلوم فى مجال الكيمياء ولكنها المرة الأولى التى تم منح هذه الدرجة فى مجال الرياضيات.