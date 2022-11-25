اعرف أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-11-2022

وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال تعاملات الخميس حتى وصل سعر عيار 21 إلى 1400 جنيه إلا أنها عاودت تسجيل تراجع طفيف وصل إلى 5 جنيهات في الجرام اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

واتجهت أسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاعات قياسية مع بداية الشهر الجاري واتجاه البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر صرف الدولار وباقي العملات أمام الجنيه، إلا أن هذه الارتفاعات واصلت الزيادة غير المبررة من خبراء الاقتصاد والعاملين في أسواق الذهب.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم ومنها سعر الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري -، وسعر الذهب عيار 18.

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 تراجعا طفيفا، فهبط من 1400 جنيه خلال تعاملات الخميس إلى 1,385 جنيها للبيع، و1,395 جنيها للشراء، وسجل الذهب عيار 18، للبيع 1,187 جنيها، وشراء 1,196جنيها.

وسجل عيار 24 للبيع 1,583 جنيها، وللشراء 1,594 جنيها، وعيار 22 للبيع 1,451جنيها، وللشراء 1,461جنيها، وعيار 14 للبيع 923 جنيها، وللشراء 930 جنيها.

وبلغ سعر الأونصة للبيع 49,227 جنيها، وللشراء 49,582 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب للبيع 11,080 جنيها، وللشراء 11,160 جنيها، وبلغ سعر كيلو الذهب للبيع 1,582,857 جنيها، وللشراء 1,594,286 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم لأعلى مستوى في أسبوع مستفيدًا من تراجع سعر الدولار، بعد تردد أنباء حول اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1758.14 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 1758.50 دولار.

أسعار الذهب في سوق المال