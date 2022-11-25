الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اعرف أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-11-2022

الذهب
الذهب
ads

وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال تعاملات الخميس حتى وصل سعر عيار 21 إلى 1400 جنيه إلا أنها عاودت تسجيل تراجع طفيف وصل إلى 5 جنيهات في الجرام اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 

واتجهت أسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاعات قياسية مع بداية الشهر الجاري واتجاه البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر صرف الدولار وباقي العملات أمام الجنيه، إلا أن هذه الارتفاعات واصلت الزيادة غير المبررة من خبراء الاقتصاد والعاملين في أسواق الذهب.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم ومنها سعر الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري -، وسعر الذهب عيار 18.

سعر الذهب عيار 21  

سجل الذهب عيار 21 تراجعا طفيفا، فهبط من 1400 جنيه خلال تعاملات الخميس إلى 1,385 جنيها للبيع، و1,395 جنيها للشراء، وسجل الذهب عيار 18، للبيع 1,187 جنيها، وشراء 1,196جنيها.

وسجل عيار 24 للبيع 1,583 جنيها، وللشراء 1,594 جنيها، وعيار 22 للبيع 1,451جنيها، وللشراء 1,461جنيها،  وعيار 14 للبيع 923 جنيها، وللشراء 930 جنيها.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

برنت يسجل 84.92 دولار.. أسعار البترول تتراجع لأدنى مستوياتها في شهرين

وبلغ سعر الأونصة للبيع 49,227 جنيها، وللشراء 49,582 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب  للبيع 11,080 جنيها، وللشراء 11,160 جنيها، وبلغ سعر كيلو الذهب للبيع 1,582,857 جنيها، وللشراء 1,594,286 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم لأعلى مستوى في أسبوع مستفيدًا من تراجع سعر الدولار، بعد تردد أنباء حول اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

txt

للمرة الخامسة خلال عام.. اليوم تطبيق أسعار الوقود الجديدة بتونس

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1758.14 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 %  إلى 1758.50 دولار.

أسعار الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,389 جنيها$56.53
سعر الذهب عيار 221,273 جنيها$51.82
أسعار الذهب عيار 211,216 جنيها$49.47
أسعار الذهب عيار 181,042 جنيها$42.40
سعر الذهب عيار 14810.39 جنيها$32.98
سعر الذهب عيار 12694.62 جنيها$28.27
سعر الذهب عيار 9520.96 جنيها$21.20
أسعار أوقية الذهب43,205 جنيها$1,758
أسعار جنيه الذهب9,725 جنيها$395.72
أسعار كيلو الذهب1,389,232 جنيها$56,531

 

الذهب عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب كيلو الذهب الدولار اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

لجنة دولية: أكثر من 15 ألف شخص فُقدوا خلال الحرب فى أوكرانيا

فرنسا.. التحقيق مع سائق أذاع القرآن داخل حافلة عمومية

اعرف أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-11-2022

تصادم ثقبين أسودين يخلق «حدثا لم يسبق له مثيل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)