الموعد الجديد لقرعة دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن الموعد الجديد لقرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2022-2023).

وحسبما ذكر "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن القرعة ستجري يوم الإثنين الثاني عشر من ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وأشار "كاف" في بيانه، إلى أن قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، ستجرى في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على أن تجرى قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، في تمام الثانية من ظهر اليوم ذاته.

وأضاف البيان، أن القرعة ستبث عبر المنصات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكذلك من خلال شركائه الرسميين.

وكان "كاف" قد قرر في وقت سابق، إجراء قرعة البطولتين، في السادس عشر من نوفمبر الماضي، إلا أن الاتحاد القاري قرر تأجيلها لأسباب تتعلق بالبث التلفزيوني.

وتم تقسيم الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى أربعة مستويات.

ويضم المستوي الأول، كل من الأهلي، والوداد، الترجي، والرجاء، بينما يضم المستوي الثاني، كل من صن داونز، والزمالك، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وحوريا الغيني.

ويضم المستوي الثاني، كل من سيمبا التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري، وشبيبة القبائل الجزائري، والهلال السوداني. في حين يضم المستوي الرابع، كل من فيتا كلوب الكونغولي، والقطن الكاميروني، والمريخ السوداني، وفايبرز الأوغندي.

وعلى صعيد كأس الكونفدرالية، فيضم المستوي الأول، كل من مازيمبي الكونغولي، وبيراميدز، وآسيك ميموزا الإيفواري، واتحاد العاصمة الجزائري، بينما يضم المستوى الثاني كل من موتيما بيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني.

في الوقت ذاته، تتواجد عشرة أندية في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخها، وهي الجيش الملكي المغربي، والاتحاد المنستيري، وسانت إليوي لوبوبو الكونغولي، والأخضر الليبي، وريال باماكو المالي، ريفرز يونايتد النيجيري، وديابل نوار (الكونغو)، وفيوتشر، ومارومو جالنتس الجنوب إفريقي وأسكو دي كارا التوجولي.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري الأبطال، يومي 10، 11 فبراير المقبل، على أن تنطلق الجولة الأولى بكأس الكونفدرالية يوم 12 من الشهر ذاته.

