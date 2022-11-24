الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم قطر 2022.. نيمار يقود هجوم البرازيل أمام صربيا

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
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أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل فريقه لمواجهة صربيا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة التي تضم صربيا وسويسرا والكاميرون.

وكان منتخب سويسرا قد فاز على الكاميرون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وجاء تشكيل البرازيل اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا

أمامهما: فينيسيوس جونيور - نيمار - رافينيا

خط الهجوم: ريتشارلسون

منتخب البرازيل منتخب صربيا مباراة البرازيل وصربيا نيمار دا سيلفا

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