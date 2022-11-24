رونالدو يحقق رقمًا تاريخيًا.. والبرتغال تهزم غانا بثلاثية فى مونديال قطر

انتصر منتخب البرتغال، على نظيره منتخب غانا في المباراة التي جمعتهما على ستاد 974 ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وحقق كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال، رقمًا قياسيًا في مباراة اليوم، بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده، وأصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 5 نسخ متتالية لبطولة كأس العالم.

وفرض المنتخب البرتغالي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما كان الأداء الهجومي من جانبه فقط في ظل تراجع لاعبي غانا للدفاع.

وأهدر رونالدو فرصة محققة للتسجيل في الدقائق العشرة الأولى للمباراة بعدما فشل في تسلم الكرة والتي كانت ستضعه في حالة انفراد بالحارس.

وسجل كريستيانو رونالدو، الهدف الأول لمنتخب البرتغال في الدقيقة 30، بعدما تسلم تمريرة جريرو داخل المنطقة وسدد الكرة على يسار الحارس، ولكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ ضده لصالح مدافع غانا.

وتحصل رونالدو على ركلة حرة في الدقيقة 32 نفذها برونو فيرنانديز عرضية وأبعدها جوردان أيو لركلة ركنية، نفذها برونو عرضية وأمسكها الحارس.

وسدد جواو فيليكس كرة في الدقيقة 35 جاءت ضعيفة بين يدي الحارس.

وتحصل منتخب غانا على ركلة ركنية في الدقيقة 36، نفذها محمد قدوس عرضية بقدمه اليسرى من الجانب الأيمن وأبعدها روبن نيفيز عادت لقدوس الذي لعبها عرضية أخرى أبعدها روبن دياز لركلة ركنية من الجانب الأيسر.

ونفذ بابا رحماني ركنية غانا الثانية بقدمه اليسرى وأبعدها رونالدو ثم عادت ناحية أليدو سيدو وسددها مباشرة لكن الحكم أشار لوجود خطأ لصالح منتخب البرتغال.

وانطلق كريستيانو رونالدو بهجمة مرتدة في الدقيقة 41، وسدد كرة قوية ارتطمت بمدافع منتخب غانا وعادت لسيطرة لاعبي البرتغال، ووصلت لبرونو فيرنانديز الذي لعب كرة عرضية ناحية جيريرو المنطلق على الجانب الأيسر وحاول تمريرة الكرة لزميله جواو فيليكس لكنها ارتطمت بقدم رونالدو، ووصلت لدفاع غانا.

وواصل لاعبو البرتغال محاولاتهم الهجومية خلال الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط.

وسدد لاعبو منتخب البرتغال كرتين على المرمى من 7 محاولات خلال الشوط الأول، فيما لم يخلق لاعبو منتخب غانا أي محاولة على المرمى طوال أحداث الشوط.

واستحوذ منتخب البرتغال على مجريات اللعب بنسبة 69%، مقابل 31% لصالح منتخب غانا.



وواصل المنتخب البرتغالي سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا وقويًا لكلا الفريقين.

وهدد محمد قدوس، لاعب منتخب غانا مرمى البرتغال في الدقيقة 54 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وتحصل رونالدو على ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي منتخب غانا له داخل منطقة الحزاء.

وسدد رونالدو الكرة أعلى يمين حارس منتخب غانا الذي ارتمى مع الكرة ولكن تسديدة رونالدو كانت قوية وسكنت الشباك.



وتقدم لاعبو منتخب غانا للهجوم رغبة منهم في تسجيل هدف التعادل والعودة في المباراة، وأرسل محمد قدوس كرة عرضية من الجانب الأيسر للمنطقة، وسددها أندري آيو في الشباك، معلنًا عن هدف التعادل لغانا في الدقيقة 73.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في الدقيقة 77 بتمريرة من برونو فيرنانديز خلف دفاعات غانا وضعته في انفراد بالحارس، وسدد الكرة فوقه وسكنت الشباك على يمينه.

وأضاف رافائيل لياو، الهدف الثالث لمنتخب البرتغال في الدقيقة 79 من عمر المباراة، في هجمة مرتدة انطلق بها برونو فيرنانديز، ومرر له الكرة خلف الظهير الأيمن لغانا وسددها بقدمه اليمنى على يسار الحارس.



وكاد رونالدو أن يضيف الهدف الرابع لمنتخب البرتغال، والثاني له في الدقيقة 82 من انطلاقه في هجمة مرتدة وانفراده بالحارس ثم سدد الكرة أعلى الحارس ولكن الأخير تصدى لها، ثم أشار الحكم لوجود حالة تسلل ضد رونالدو.

وواصل لاعبو منتخب غانا محاولاتهم الهجومية لتسجيل هدف تقليص الفارق والاحتفاظ بحظوظهم في العودة بالنتيجة، وانطلق ساليس عبدالصمد بتمريرة طولية خلف جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للبرتغال، ولعب كرة عرضية في الدقيقة 89 حولها عثمان بوكاري برأسه في الشباك.

واستمر الضغط من المنتخب الغاني في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة ولكن محاولاتهم فشلت في تهديد المرمى.



وكاد إيناكي ويليامز، لاعب منتخب غانا أن يسجل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعدما وقف خلف حارس البرتغال بعد إمساكه بإحدى الكرات، واستغل انشغاله بمحاولة تسديدها، وركض من خلفه وقطع الكرة وكاد أن يسددها في الشباك لولا انزلاق قدمه ووصول دانيلو بيريرا مدافع البرتغال وإخراج الكرة.



واستحوذ منتخب البرتغال على مجريات اللعب بنسبة 62%، مقابل 38% لصالح منتخب غانا.