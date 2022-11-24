مجلس أمناء الحوار الوطنى يهنئ الرئيس السيسى بنجاح قمة المناخ «COP27»

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه الثالث عشر، أمس الأربعاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، لاستكمال بحث خطط عمل محاور ولجان الحوار الوطني وذلك في إطار الانعقاد الدائم لمجلس الأمناء، واستكمالًا للقاءات التحضيرية؛ لبدء الجلسات النقاشية.

وخلال الاجتماع، قدم مجلس أمناء الحوار الوطني، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على نجاح استضافة قمة المُناخ COP27، وهو حدث دولي مهم، مثنين على الدور المتميز لشباب مصر الواعد في التنسيق والترتيب باستضافة المؤتمر والظهور بالصورة المُشرفة التي تليق بمكانة مصر الحديثة، وتعكس قدرة وجهود الدولة المصرية في دعم قضايا تغير المناخ.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني - في بيان اليوم- أنه من نتائج المؤتمر أصبحت شرم الشيخ، مركزًا عالميًا لإقامة المبادرات والفعاليات الدولية، لتميزها وتوافر الموارد والإمكانيات العالمية بها، فضلا عن وجود فرق شبابية على قدر كافٍ من التميز لتنظيم مثل تلك المؤتمرات الدولية، وذلك بعدما نجحت مصر خلال 7 سنوات أن ترسخ مفهومًا جديدًا للتجربة الشبابية المصرية، وأصبح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ونشاط الأكاديمية الوطنية للتدريب، نموذجًا يحتذى به في الاعتماد على الشباب في إدارة عدد كبير من الأحداث الوطنية والدولية على مدار السنوات الماضية.

وكذلك رفعت مصر شعار الانتقال من الوعود إلى التنفيذ، حيث أطلقت على قمة المناخ (COP27) شعار "قمة تنفيذ الوعود"، مع تجمع قرابة 120 رئيس دولة من رؤساء وقادة العالم في مصر في إطار معالجة قضايا مهمة، وهي قضايا التغيرات المناخية للخروج بالمؤتمر بتوصيات وقرارات قوية يكون لها دور في علاج قضايا المناخ.

وأشار المجلس إلى أن المؤتمر نجح عبر الحوار الصريح والخلاق بين كل دول العالم في إطلاق عدد من المُبادرات العالمية الفعّالة، لتجنب التأثيرات المدمرة لتغير المناخ التي تؤثر على مستقبل البشرية والعالم كله، وكذلك أقر المؤتمر إنشاء (صندوق الخسائر والأضرار) كأحد النتائج العملية الملموسة لنجاح القمة، خاصة أن هذا الصندوق سيكون مكرسًا لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي.