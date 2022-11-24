الخميس 24 نوفمبر 2022
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مراسل «القاهرة الإخبارية»: وزارة الدفاع الروسية نفت استهدافها المنشآت الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ورد روسيا على اتهامها باستهداف المنشآت الأوكرانية ومحطة الطاقة زابورجيا.

الدفاع الروسية تنفي استهداف المنشآت الأوكرانية ومحطة الطاقة

وقال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، خلال مداخلة فيديو للنشرة الإخبارية، إن وزارة الدفاع الروسية نفت أن تكون القوات الروسية وجهت أي هجمات على العاصمة كييف أو استهدفت المنشآت الأوكرانية أو محطة الطاقة في زابورجيا.

وأضاف أن هناك ضربات محددة وجهتها القوات الروسية اليوم الخميس، وفق الجدول والأماكن المحددة، نافيًة استهداف محطة الطاقة في زابوروجيا، وأكدت أن صواريخ القوات الأوكرانية هي من تسببت في مشاكل للمنشآت الأوكرانية ومحطة الطاقة. 

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين وصف منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية بالفاشلة في إشارة منه إلى أنها صناعة أمريكية، وأنها لم تستطع صد الأسلحة الروسية.

القاهرة الإخبارية المنشآت الأوكرانية الدفاع الروسية استهداف بوتين لأسلحة

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