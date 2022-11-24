الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» طورت مركز شباب «العوضية» بالدقهلية.. والأهالي: «أعادت لنا الحياة»

حياة كريمة
حياة كريمة
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اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمجال الرياضي حيث عملت على تطوير وإحلال مراكز الشباب الموجودة فى القرى النائية المدرجة ضمن مراحل المبادرة إلى جانب إنشاء مراكز جديدة فى الكثير من القرى.

وقامت المبادرة بتزويد مراكز الشباب بأحدث الأجهزة الرياضية لينعم الشباب بصحة جيدة، إلى جانب تنظيم دورات تدربيبة فى الألعاب الرياضية و إقامة محاضرات توعوية بضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وشهد مركز شباب قرية العوضية بمحافظة الدقهلية، العديد من أعمال التطوير التي أتاحت الفرصة للكثير من الشباب لبناء أجسادهم وتفريغ طاقاتهم.

التحديث وصل إلى كل الخدمات والمرافق

وشدد أحمد حسن، أحد سكان قرية «العوضية» بمحافظة الدقهلية، على أن مركز الشباب لم يكن صالحًا لممارسة الرياضة بسبب تهالك جميع الأجهزة والملاعب، واتجه معظم الشباب للجلوس على المقاهى.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «بسبب أوقات الفراغ الطويلة والجلوس على المقاهى كثرت المشاكل بين الشباب لأنهم لا يجدون متنفسًا لطاقتهم»، مشيرًا إلى أن المبادرة أزالت كل ذلك بعد تطوير مركز الشباب وإحلال كل المنشآت وإدخال أجهزة رياضية حديثة على أعلى مستوى، موضحًا أنه تم تطوير الملاعب الرياضية، ويضم المركز أكثر من ملعب لممارسة كرة القدم، إلى جانب توفير مدربين فى جميع الألعاب لشباب القرية والارتقاء بمستواهم الصحى.

وأضاف أن المركز نظم العديد من المحاضرات للتنبيه على الشباب بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومى، موضحًا أنه بعد ذلك التطوير أصبحت المقاهى فارغة والجميع اتجه لممارسة الرياضة داخل مركز الشباب وإقامة دورات كرة القدم .

وتابع موجهًا الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالرياضة، قائلًا: «حياة كريمة» طورت كل الخدمات والمرافق العامة فى القرى وأعادت الحياة لسكان القرية.

حياة كريمه الرياضي مراكز الشباب القرى المبادرة

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وائل لطفي

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