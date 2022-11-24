الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بالإتجار في العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا

محكمة
محكمة
ads

قررت محكمة الجنح، تجديد حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التي كشفت عن قيام المتهمين بالإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي" لراغبي الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن الشخصين يملكان مكتب سفريات وقاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذان من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقاما بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة أثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات أنهما تربحا من جراء ذلك، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.

محكمة الجنح تجديد حبس متهمين الاتجار النقد الأجنبي العاملين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

جامعة الجلالة تستضيف ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الصحة العامة

ارتفاعًا لأول مرة.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن 24-11-2022

مناشدًا الرئيس بالتدخل.. مصطفى بكرى: «حالة مفيد فوزى الصحية فى تدهور»

بزيادة جديدة 300 جنيه.. مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)