مصر والعراق يعززان إمكانية التعاون في مجال النقل الجوي

ناقش وزير الطيران محمد عباس، اليوم الخميس، مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعدواي، إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السعداوي، بحث مع وزير الطيران المصري الفريق محمد عباس إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي، وذلك على هامش اجتماع وزراء النقل العرب بدورته الخامسة والثلاثين برئاسة العراق، المنعقدة في الإسكندرية".

وأضاف البيان، أنه "تم بحث سبل تعزيز افاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال النقل الجوي، بحضور السفير العراقي لدى جمهورية مصر العربية احمد نايف الدليمي، وعدد من المختصين".

وأكد البيان، حرص العراق على تعزيز التعاون في مجال التدريب وصيانة الطائرات بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة مصر للطيران، وتبادل كافة الخبرات والامكانيات والخدمات بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين".

بدوره، أشاد وزير الطيران المصري محمد عباس بالإدارة العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء العرب، منوها بالدور الكبير الذي لعبه السعداوي في إدارة الدورة 35 للمجلس"، فيما أعرب عباس، عن تفاؤله بمواصلة عمل وزارة النقل العراقية على تطوير واقع النقل العام، والخدمات المميزة التي تقدم للمسافرين"، وفقاً للبيان.

مصر تتابع بقلق شديد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتان العربيتان الشيقتان العراق وسوريا، على مدار الأيام الماضية، من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر، وهى تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

وكان قد التقى كل من سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر.