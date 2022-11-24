الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشباب والرياضة تنفذ محاضرات توعوية حول التغيرات المناخية والحلول المبتكرة بشمال سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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علي هامش الدورات التدريبية التي نفذها مكتب فن ادارة الحياة التابع للادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير في شمال سيناء  خلال الفتره من ١٩ وحتي ٢٤ نوفمبر الجاري

قدمت الدكتورة ايناس عراقي، المنسق الاعلامي لمكتب فن ادارة الحياة التابع للادارة المركزيه لشؤون مكتب الوزير  محاضرات توعوية بأهمية التغيرات المناخيه بمركز التعليم المدني ببئر العبد و المدينة الشبابية بالعريش.

قالت ان هذه الدورات الي تنمية مهارات الشباب وزيادة الوعي لديهم طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاضافة الي تعلم  كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الاكاديمية والوظيفية والارتقاء في حياتهم العلمية والعملية، وذلك بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب مستشار وزير الشباب والرياضة للمناطق الحدودية و كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، و عدد من اعضاء برلمان شباب مصر بمحافظة شمال سيناء.  

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وقام اعضاء مكتب فن ادارة الحياة بزراعة شجر زيتون  بمركز شباب بئر العبد و بالمدينة الشبابية بالعريش مساهمة منهم بالتوعية بقضية التغيرات المناخية.

جاء ذلك في ضوء حرص  وزارة الشباب والرياضة على التعريف بأهمية التوعية والتدريب ودمج الشباب في العملية المناخية، كونهم هم الأكثر تأثراً بتلك التغيرات المناخية، حيث حرصت الوزارة على إعداد أكثر من 30 برنامجاً محلياً بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية، وحرصت الوزارة على إتاحة الفرصة للشباب لتصميم البرامج والأنشطة والفعاليات.

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قدمت الدكتورة ايناس عراقي، المنسق الاعلامي لمكتب فن ادارة الحياة التابع للادارة المركزيه لشؤون مكتب الوزير  محاضرات توعوية بأهمية التغيرات المناخيه بمركز التعليم المدني ببئر العبد و المدينة الشبابية بالعريش .

قالت ان هذه الدورات الي تنمية مهارات الشباب وزيادة الوعي لديهم طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاضافة الي تعلم  كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الاكاديمية والوظيفية والارتقاء 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اعضا الأكاديمي البر الإعلامي الارتقاء

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