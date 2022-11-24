الشوط الأول.. هدف ملغى لرونالدو وتعادل سلبى بين البرتغال وغانا

انتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا، والمقامة حاليًا على ستاد 974 ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض المنتخب البرتغالي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما كان الأداء الهجومي من جانبه فقط في ظل تراجع لاعبي غانا للدفاع.

وأهدر رونالدو فرصة محققة للتسجيل في الدقائق العشرة الأولى للمباراة بعدما فشل في تسلم الكرة والتي كانت ستضعه في حالة انفراد بالحارس.

وسجل كريستيانو رونالدو، الهدف الأول لمنتخب البرتغال في الدقيقة 30، بعدما تسلم تمريرة جريرو داخل المنطقة وسدد الكرة على يسار الحارس، ولكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ ضده لصالح مدافع غانا.

وتحصل رونالدو على ركلة حرة في الدقيقة 32 نفذها برونو فيرنانديز عرضية وأبعدها جوردان أيو لركلة ركنية، نفذها برونو عرضية وأمسكها الحارس.

وسدد جواو فيليكس كرة في الدقيقة 35 جاءت ضعيفة بين يدي الحارس.

وتحصل منتخب غانا على ركلة ركنية في الدقيقة 36، نفذها محمد قدوس عرضية بقدمه اليسرى من الجانب الأيمن وأبعدها روبن نيفيز عادت لقدوس الذي لعبها عرضية أخرى أبعدها روبن دياز لركلة ركنية من الجانب الأيسر.

ونفذ بابا رحماني ركنية غانا الثانية بقدمه اليسرى وأبعدها رونالدو ثم عادت ناحية أليدو سيدو وسددها مباشرة لكن الحكم أشار لوجود خطأ لصالح منتخب البرتغال.

وانطلق كريستيانو رونالدو بهجمة مرتدة في الدقيقة 41، وسدد كرة قوية ارتطمت بمدافع منتخب غانا وعادت لسيطرة لاعبي البرتغال، ووصلت لبرونو فيرنانديز الذي لعب كرة عرضية ناحية جيريرو المنطلق على الجانب الأيسر وحاول تمريرة الكرة لزميله جواو فيليكس لكنها ارتطمت بقدم رونالدو، ووصلت لدفاع غانا.

وواصل لاعبو البرتغال محاولاتهم الهجومية خلال الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط.

وسدد لاعبو منتخب البرتغال كرتين على المرمى من 7 محاولات خلال الشوط الأول، فيما لم يخلق لاعبو منتخب غانا أي محاولة على المرمى طوال أحداث الشوط.

واستحوذ منتخب البرتغال على مجريات اللعب بنسبة 69%، مقابل 31% لصالح منتخب غانا.