الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير سياحى: مصر تنفرد بمتاحف وآثار غير موجودة حول العالم

الخبير السياحي، طارق
الخبير السياحي، طارق سرحان
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قال الخبير السياحي، طارق سرحان، إن مصر تملك متاحف وآثار غير موجودة حول العالم، والهدف من المتاحف وإنشائها هو الحفاظ على الآثار الموجودة، والتي من الممكن أن تتعرض للتلف بسبب العوامل الجوية والبشرية، وعندما تعرض في متحف تتوفر لها البيئة المناسبة للحفاظ على الأثر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ذلك يخلق وعياً أثرياً وثقافياً لدى المواطنين، ووعي محب لدى ضيوف مصر ويمكن في زيارة واحدة أن يتتبع الضيف تاريخ منطقة كاملة، وعند ذلك تخلق الوعي. 

وتابع: "النوبة مثلا مرت بكل تواريخ مصر منذ الدولة القديمة، وما قبلها وصولا للتاريخ اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، ويمكنك أن تتبع من خلال متحف النوبة تاريخ المنطقة بالكامل في زيارة واحدة".

واستطرد: "المتاحف مثل مناطق الآثار تولد عملة صعبة لأنها من مصادر الدخل القومي وتزيد احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وتضعك في وضع تنافسي أكثر مع غيرك من الدول ثقافيا وتاريخيا واقتصاديا وسياحيا، ومتحف الحضارة مثلا الذي افتتح العام الماضي بموكب المومياوات، له سيناريو مخصص فيه قصة الحضارة ويتتبعها منذ 30 أو 40 ألف سنة أو أكثر وكل متحف له لون خاص به، وقبل ذلك لم يكن هذا الكلام موجودًا".

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