المشدد 6 سنوات لعامل أحرز الهيروين المخدر بقصد الاتجار فى باب الشعرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأسامة أحمد السمان، بأمانة سر عصام ترك وجاد كنعان، عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لإحرازه جوهر "الهيروين" المخدر بقصد الاتجار بمنطقة باب الشعرية.

وأحال المستشار محمد حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم “أيمن.ط “ 49 سنة عامل، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1515 لسنة 2022 جنايات باب الشعرية والمقيدة برقم 364 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، أنه في يوم 2022/6/18 بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، محافظة القاهرة، أحرز المتهم 40 لفافة من جوهر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.