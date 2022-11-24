خالد الجندى: لا يجوز اللجوء للمشايخ فى جميع التخصصات الدنيوية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي صلى اللَّه عليه وسلم مر بقَوم يلَقِّحون، فَقال: لو لم تفْعلوا لصلح قال: فَخرج شيصًا، فَمر بهم فَقال: ما لنخلكمْ؟ قالوا: قلت كذا وكذا، قال: أَنتم أَعلم بأَمر دنياكم.



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "Dmc"، مساء اليوم الخميس، أنه لا يجوز اللجوء للمشايخ في جميع التخصصات الدنيوية، وإنما يجب اللجوء لأهل الاختصاص.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: أن القرآن الكريم تضمن 15% فقط من التشريعات والباقي كله توحيد وأخلاقيات.

وتابع: "أي شيخ أيًا كانت درجته العلمية لا يستطيع وضع خطة مباراة البرازيل، أو وضع أفكارًا اقتصادية لخروج الأمة من الأزمة الاقتصادية، أو يصف علاجا لمريض، متسألش في كل حاجة شيخ".