الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حسام أمين: بروتوكول تعاون لتمويل إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح على هامش cop27

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
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قال المهندس حسام آمين، عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق السيادي؛ للحصول على تمويل لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح، ليصبح هو المشروع الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

فعاليات قمة المناخ

أكد المهندس حسام آمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لأول مرة تشهد قمة المناخ توقيع اتفاقيات على هامش الفعاليات، حيث كانت تعتمد قمم المناخ السابقة على المناقشات والتشاور دون الوصول إلى حد التنفيذ.

إنتاج الطاقة المتجددة

أضاف في حديثه أن تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح سيشهد بداية التنفيذ التجريبي بعد عامين، ولهذا من المتوقع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بعد ثلاث سنوات؛ لحين اكتمال الدراسات الخاصة بهذا الملف.

حسام آمين الإقليمي للطاقة المتجددة اليوم دي ام سي التغيرات المناخية طاقة الرياح

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