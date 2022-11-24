أدهم أبوالنصر: مبادرة «ابدأ» نقلة نوعية لتوطين الصناعة المحلية

كشف أدهم أبوالنصر، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة، تفاصيل عمل مبادرة "أبدأ" لتوطين الصناعة المحلية.

وقال أبوالنصر خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الصناعة المصرية عانت طويلًا من العديد من الفجوات في العصور السابقة، مُشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية بإطلاق المبادرة لتوطين الصناعة تستهدف تحويل مصر إلى دولة منتجة.

وأضاف أبوالنصر أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تأثر سلاسل الإمداد عالمياً، والذي يعد حافزاً للمصنع المصري حتى يعود للعمل والتصنيع، والمنافسة بقوة حتى يكون الهدف تصدير المنتج وليس تشبيع السوق المحلية.

وأشار إلى أن هناك حوافز تقدم من قبل مبادرة "ابدأ"، من تقديم الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين، وإعفاءات ضريبية تصل لخمس سنوات، والدعم الفني والمالي اللازم للمتعثرين، مؤكداً أن مبادرة "ابدأ" نقلة نوعية في توطين الصناعة المحلية ومفهوم الاستثمار.