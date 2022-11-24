الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن من سنة لـ5 سنوات لـ7 متهمين شرعوا فى قتل شخصين بالمرج

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، 4 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه، كما عاقبت 3 سيدات بالحبس مع الشغل سنة وغرامة 500 جنيه، وذلك لشروعهم في قتل وضرب مواطنين في وسط الميدان لفرض السيطرة عليهم بدائرة قسم شرطة المرج.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي وعاشور فرج إبراهيم، وأمانة السر رجب شعبان ومحمد صابر.

كان المستشار أحمد حنفي رياض، المحامي العام لنيابات كلي شرق القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "السيد.ا" 42 سنة تاجر خضروات، "أحمد.ف"، 20 سنة، عاطل، "كريم.ف.م"، 22 سنة، عاطل، "أحمد.م" 36 سنة، عامل نظافة، "إدارة.ص" 40 سنة، ربة منزل، "عزة.م"، 35 سنة، تاجرة خضروات، "فوزية.ا"، 36 سنة، تاجرة أسماك، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 10445 لسنة 2020 والمقيدة برقم 3420 لسنة 2020 کلي شرق القاهرة.

وذلك لأنه في يوم 2020/6/5 بدائرة قسم شرطة المرج، محافظة القاهرة، استعرضوا المتهمين القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "علي.م.ع"، "مؤمن.ا.ا"، "محمد.م.ع"، وذلك بقصد ترويعهم وفرض السطو عليهم، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم حال كونهم أكتر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء.

كما شرعوا في قتل المجني عليهم "مؤمن.ا.ا"، "محمد.م.ع"، "علي. م.ع"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق الأول والثاني صوبهم أعيرة نارية من سلاحين ناريين "فردي خرطوش"، حال قيام باقي المتهمين بالشد من آزرهما على مسرح الجريمة قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

محكمة جنايات 4 أشخاص السجن المشدد 5 سنوات 3 سيدات الحبس شروعهم في قتل مواطنين

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