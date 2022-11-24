محمد بدران: الحوار الوطنى فرصة هامة للخروج بتوصيات لصالح المواطن

استقبل الدكتور محمد بدران، النائب الأول والأمين العام لحزب مصر أكتوبر، محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ومجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطني، وعماد حمدي، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للكيماويات، وخالد الفقى، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وبحضور عماد رشاد، أحمد كرم، روض الحنفي، الأمناء العام المساعدين بالحزب، وليد قوطة أمين التنظيم، رنا النطار أمين الشئون العربية المركزية، عمرو قرواش، أمين مساعد العمل الجماهيري بالمركزية، محمد الأشقر، رئيس قطاع وسط الدلتا، علاء زكي، أمين أمانة العمال المركزية، مصطفى كمال، أمين مساعد أمانة العمال المركزية، محمد عادل، عضو هيئة مكتب أمانة العمال المركزية، وأحمد ياسين، سكرتير مكتب أمانة العمال المركزية.



من جانبه، وجه الدكتور محمد بدران، النائب الأول والأمين العام للحزب، الشكر للرئيس السيسي لإطلاقه الحوار الوطني، مشيرًا أن الحوار الوطني يُعد فرصة حوارية هامة لخروج قرارات وتوصيات تهدف لصالح الوطن والمواطن.

وأوضح "بدران"، أن الجلسات التي ينظمها الحزب للسماع لصوت الشارع حتى ولو مشكلات فئوية، فحلها أكبر دليل علي سماع الدولة لصوت المواطن، وهو ما دائما ينادي به الرئيس السيسي، وأن هدفنا يتمثل بأننا نغير بالفكر .

وأشار إلى أن بالحوار تستطيع الدولة حل المشكلات الفئوية بعد معرفة أسبابها.

فيما قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إن اتحاد العمال لأول مرة يتحرك من أجل مناقشة القضايا العمالية في حزب سياسي، ومن أهم أولوياته الفترة الحالية هو ترتيب بيت العمال من الداخل، والتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج لخدمة التنمية في مصر، وكذلك الدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بالاضافة إلي المشاركة في كافة القرارات والحوارات التي تخص القضايا والتحديات التي تواجه العمال.

وأوضح "جبران" أن دعم الرئيس السيسي للعمال ومطالبهم كانت النواة التي رسخت حقوقهم بعد أن كانت مُهمشة، كذلك فتح أمامنا لغة الحوار بصفة دائمة بين النقابات العمالية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من خلال حملات التوعية عن دور العامل في بناء النهضة المصرية.

وفي نفس السياق، قال مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطني: "شعرت بالتفاؤل عندنا تطرقت إلي كلمة الدكتور محمد بدران عندما تحدث بشفافية عن أحوال الشارع المصري وما يحتاجه خلال الفترة المقبلة، رغم أننا نعيش في ظروف صعبة سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا، مؤكدًا أنه يشعر بمستقبل مضىء لمصر خلال الأيام المقبلة نتاج ما تبذله القيادة السياسية للنهوض بكل القطاعات.

وأوضح "البدوي" خلال الجلسة، أن الحوار الوطني أكسجين المستقبل ولا يجوز لنا كمقررين للحوار الوطني فرض رؤيتنا، لافتًا أنه على أتم استعداد كمقرر بالحوار الوطني أن يتحرك مع كوادر حزب مصر أكتوبر بالمحافظات من أجل سماع رؤي وأفكار ومشكلات الناس.

وأضاف المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني هدفه إصلاح السياسات وتعديل الأوضاع الحالية، فضلًا عن تبنيه بعض السياسات من أجل إيجاد حلول لمشكلات العمال الذين يرغبون في قوانين تحمي مصالحهم وتحقق الأمان الوظيفي لهم.



وفي نفس الصدد، أكد عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للكيماويات، أن الصناعة هي قاطرة الدولة نحو اقتصاد قوي، مشيرًا أنه ضد تصفية أي شركة من الشركات وهو الأتجاه الذي طالما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إغلاق الشركات والمصانع والعمل علي تطويرها.



وأوضح حمدي، أن هناك تشريعات عمالية يطالب العمال بإجراء تعديلات فيها كقانون العمل بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن في علاقات العمال، ومشاركة العمال في كافة القرارات والتشريعات التي تخصهم، وعدم المساس بمكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها أمانة العمال المركزية حول أهم القضايا التي تهم العامل المصري، والوقوف علي المعوقات التي تواجههم، يأتي ذلك في ضوء الـ 100 جلسة حوارية التى يعقدها الحزب خلال شهر نوفمبر.