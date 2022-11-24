منسق «حياة كريمة» يكشف آخر تطورات المبادرة في قرى الإسماعيلية

قال محمد تركي، منسق عام "حياة كريمة" بالإسماعيلية، إن مبادرة "حياة كريمة" حققت نسب إنجازات لا يستهان بها بمحافظة الإسماعيلية وتعزيز أكثر من 18 محورًا له صلة مباشرة بحياة المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن محاور حياة المواطن تتمثل في محاور البنية التحتية ومياه الشرب التي تجاوزت نسب الإنجاز بها 95% ولم يتبقِ سوى الوصلات المنزلية البسيطة، فضلًا عن محاور الصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء.

وأشار إلى أن "حياة كريمة" لم تغفل عن الاهتمام المحاور التعليمية عن طريق صيانة وتطوير وإنشاء جديد لـ 8 مدارس بالمحافظة، كما أن مراكز الشباب حظيت بجزء من هذا التطوير عن طريق رفع كفاءتها وعمل إنشاء جديد لها بشرق القناة، لافتًا إلى أن نسب الإنجاز بمراكز الشباب والمدارس تجاوزت 100%.

ولفت إلى أن النموذج الذي تقدمه "حياة كريمة" في جميع قرى الريف المصري ومركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، يظهر في مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية التي تقدم للمواطن كافة خدماته من الشهر العقاري والبريد والأحوال المدنية والمركز التكنولوجي والوحدة المحلية بالقرية فضلًا عن الإرشاد الزراعي والبيطري وخدمات أخرى ساهمت في توفير الوقت والجهد على سكان القرى والأرياف.