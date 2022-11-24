الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقالة مسئول الفضيحة غير الأخلاقية

جمال علام
جمال علام
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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقالة أحد المسئولين في لجنة المسابقات بسبب الفضيحة غير الأخلاقية المنسوبة إليه.

وذكر المحامي أحمد مهران، مقدم البلاغ رقم 55299 لسنة 2022، أن مقدم البلاغ يتهم زوجته «هناء. أ» والمسئول الإداري الكبير بالاتحاد المصري لكرة القدم بجريمة الزنا، حيث وجد الزوج فلاشة بداخلها فيديو للزوجة والعشيق يرتكبان فعل الزنا مع بعضهما البعض داخل شقة بحي الأزبكية، وذلك ما دفع الزوج لتقديم البلاغ إلى النيابة العامة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.

ونص البلاغ: «ولما كان المشرع المصري وضع حدًا لعقوبة الزنا في نص المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص بأن تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة المقررة وفقًا لنص المادة 275 من قانون العقوبات ويشترط القانون وقوع الوطء فعلًا لتحقق جريمة الزنا ويقصد بالوطء اتصال المرأة المتزوجة برجل أجنبي غير زوجها اتصالًا جنسيًا طبيعيًا كاملًا، ولا عبرة إذا كان الرجل الأجنبي عن المرأة المتزوجة متزوجًا أو غير متزوج، وهذا بالفعل ما تم بينهما».

وتابع: «الثابت بالفيديو المقدم للنيابة العامة على فلاشة مدمجة تحتوي على فيديو يصور الجريمة كاملة بين المشكو في حقهما الأول والثاني، حيث يثبت الفيديو أن الزوجة والعشيق حصل بينهما فعل الوطء». 

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