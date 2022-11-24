الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مقتل شخصين فى إطلاق نار بمركز تجارى بمدينة كريمسك الروسية

إطلاق نار بمركز تجاري
إطلاق نار بمركز تجاري بمدينة كريمسك الروسية
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قالت وكالة ريا نوفوستي، إنه تم مقتل شخصين في إطلاق نار بمركز تجاري بمدينة كريمسك، حسبما أفادت فضائية "Extra news" في خبر عاجل منذ قليل.
وأفادت الأنباء، في وقت سابق، بأن 13 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 20 آخرون في إطلاق النار.
حدد المحققون مطلق النار على أنه أرتيم كازانتسيف، المولود عام 1988، وهو من مواليد إيجيفسك، وتخرج في المدرسة التي ارتكب بها الحادث.
وقالت اللجنة إن "كازانتسيف" أحضر معه مسدسين وعددا كبيرا من الخراطيش، وانتحر بعد الهجوم.
وقال الكرملين، في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن عميق تعازيه في ضحايا هذه المأساة.

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