قبل الجمعة البيضاء.. كيف تحمي نفسك أثناء التسوق عبر الإنترنت؟

يعتبر شهر نوفمبر، من أكثر الشهور التي يتم فيها التسوق والشراء، بسبب التخفيضات وعروض "البلاك فرايدي"، أو كما تعرف في العديد من البلدان العربية بـ"الجمعة البيضاء" والتي تبدأ غدًا.

ويعد التسوق عبر الإنترنت، من الأمور التي زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 870 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 50٪ منذ عام 2019، وفقًا لما ذكره موقع «blog. Privacy».

3 من كل 4 أشخاص تعرضوا للاحتيال الإلكتروني:

ومع تفشي الوباء وتحول الأجيال نحو عالم رقمي أولاً، قامت معظم الشركات بتعديل استراتيجياتها المباشرة إلى المستهلك وانتقلت عبر الإنترنت لأول مرة، بينما يتسارع التسوق عبر الإنترنت والرقمنة، حيث يتزايد أيضًا عدد الاختراقات الرقمية، وعمليات الخداع للتسوق عبر الإنترنت.

وفقًا لـ Better Business Bureau، فإن الشراء عبر الإنترنت هو أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا والأكثر خطورة المبلغ عنها، حيث أبلغ 3 من كل 4 ضحايا عن خسارة مالية، ومع ذلك فقد وجد استطلاع أنه على الرغم من أن 72٪ من المستهلكين قلقون بشأن أمان معلوماتهم الشخصية والمالية عند التسوق عبر الإنترنت.

كيف تحمي نفسك أثناء التسوق عبر الإنترنت؟

لا تفترض أنه لمجرد أن الموقع مشفر في عنوان URL أو يحتوي على "https: //" في المجال، فإن موقع الويب آمن بالفعل، حيث يدرك المحتالون الأذكياء بالفعل هذه البروتوكولات ويمكنهم التلاعب بها بسهولة عند إنشاء مواقع ويب وهمية أو شبيهة أو مواقع تصيد.

كن حذرًا إذا كان الموقع جديدًا نسبيًا أو تم إنشاؤه خلال العام الماضي، فإذا كان الموقع حديثًا، فتحقق من موقع الويب بحثًا عن أي أخطاء إملائية وصفحة سياسة الخصوصية المحدثة وتفاصيل الشحن وشروط الاسترداد الكاملة لتجار التسوق عبر الإنترنت.

فيما يتعلق بالشحن، إذا لم يعد البائع بموعد شحن المنتج، فمن الضروري شحن الطلب في غضون 30 يومًا بعد تلقي التاجر لمعلوماتك الشخصية والدفع، إذا لم يتم استلام منتج خلال هذا الإطار الزمني، أو إذا لم تتلق أي تحديثات من التاجر، فيجب عليك فتح تقرير عن عملية احتيال محتملة.

بالنسبة إلى عمليات الاسترداد، يجب أن تغطي شروط الاسترداد المناسبة معلومات مثل من يدفع مقابل الشحن مقابل المرتجعات، وعدد الأيام التي يتعين عليك إعادة العنصر فيها، ومن يدفع رسوم إعادة التخزين.

إذا كنت تتسوق لدى تاجر جديد، فابحث دائمًا عن بائع التجزئة، ابحث عن اسم العلامة التجارية والتعليقات الموجودة على المنتج مراد شراء وها.

قبل إجراء عملية شراء، تحقق من الأسعار الأخرى من مختلف بائعي التجزئة لمعرفة ما إذا كان هذا داخل الملعب، قم بتدوين رقم الطراز أو الشركة المصنعة للمنتج، واستخدمه في مواقع التسوق المقارنة التي تسرد البائعين الآخرين عبر الإنترنت.