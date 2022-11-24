الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لجلسة 21 ديسمبر

متهم
متهم
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قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم لجلسة 21 ديسمبر المقبل للقرار.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر أوراق القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 2281  لسنة 2020  کلي السادس من أكتوبر للمحاكمة أمام الجنايات.

وجاء في أمر إحالة المتهم إلى الجنايات أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عامًا – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة، لأنه في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما - مشادة، فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم، فدلف غرفته وواجهه بسلاحي جريمته "سكينين" مسدد إليه طعنات بمواضع قاتلة من جسده "الصدر، والبطن" إزهاقاً لروحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته ؛ وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هى أنه وفى ذات الزمان والمكان سألفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ هبت لنجدة ولدها من تعدى المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة من جسدها "العنق والصدر والظهر" لإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، - وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234/ الفترة الأولى من "قانون العقوبات"- كما تقدمت عليها جناية أخرى، هي أنه وفى ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه، ولم يثنيه عن تعديه عليه صداقة بينهما أو مصاهرة، فعاجله بعدة تسديدات إلى مواضع قابلة من جسده "الجانب الأيسر" لتحقيق إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها- إذا لاذ المجني عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم قتل شقيقه ووالدته الهرم

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