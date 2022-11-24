الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يبحث مع نظيره العمانى التعاون فى القطاع الصحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره العماني الدكتور هلال السبتي، اليوم الخميس، على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث، حول مقاومة مضادات الميكروبات، بالعاصمة العمانية «مسقط».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين تطرقا خلال لقائهما إلى بحث عدد من المشروعات والأولويات ذات الاهتمام المشترك في القطاع الصحي بالبلدين.

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وقال «عبدالغفار» إن الجانبين بحثا تبادل الخبرات في مجال مكافحة الاستخدام غير الرشيد لمضادات الميكروبات، ومواجهة الأزمات الصحية، والجوائح، والترصد الوبائي، إلى جانب التعاون في تدريب الكوادر الطبية في البلدين، وكذلك التعاون بين مراكز الأبحاث.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى بحث الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التغطية الصحية الشاملة، مضيفًا أن الوزير استعرض التجارب الرائدة للدولة المصرية في مكافحة الأمراض السارية، وغير السارية، من خلال المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة العماني القطاع الصحي المؤتمر الوزاري الثالث مقاومة مضادات الميكروبات

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