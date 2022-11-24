تشكيل غانا لمباراة البرتغال فى كأس العالم 2022

استقر أوتو أودو، المدير الفني لمنتخب غانا، على تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب البرتغال في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وجاء تشكيل غانا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: لاورينس أتي زيجي.

خط الدفاع: أليدو سيدو، ألكساندر دجيكو، دانيل أمارتي، محمد ساليسو، عبدالرحمن بابا.

وسط الملعب: محمد قدوس، توماس بارتي، ساليس عبدالصمد، أندريه أيو.

الهجوم: إيناكي ويليامز.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: دانالاند، نورودين، دانيل أفري، أيدو، جوردان آيو، بوكاري، فاتاو، كيريه، طارق لامبتي، أدوي، أوسو، سيمينيو، سواه، سليمانا".

تشكيل البرتغال لمباراة غانا بكأس العالم قطر 2022

وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:

في حراسة المرمى: روي كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، دانيلو بيريرا، رافائيل جيريرو.

وسط الملعب: بيرناردو سيلفا، روبن نيفيز، برونو فيرنانديز.

الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، أوتافيو.

فيما جاءت دكة بدلاء البرتغال على النحو الآتي: خوسيه سا، روي باتريسيو، أندريه سيلفا، أنطونيو سيلفا، ويليام كارافاليو، ديجو دالوت، هورتا، جواو ماريو، رافائيل لياو، ماتيس نونيز، جواو بالينيا، بيبي، جونكالو راموس، فيتنها".